Foulon e la sua Chloé convoleranno a nozze | la proposta a Mykonos

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Daamha scelto il dolce tramonto diper formulare lapiù bella alla suaLawers. Il calciatore belga del Benevento ha ovviamente ottenuto un “sì” convinto dalla sua amata nella meravigliosa isola greca, a due passi dal mare. Un momento documentato da foto e video pubblicate dai due innamorati, vestiti di bianco per l’occasione, sui rispettivi canali social. “Il sì più facile di sempre, brindiamo a una vita di noi”, ha scrittocon entusiasmo. Immagini e parole che hanno già catturato numerose interazioni da parte di amici, tifosi e compagni di squadra. Perquella alle porte sarà la terza stagione in giallorosso, ma c’è ancora qualche giorno di vacanza da godersi nel migliore dei modi. Poi, dopo gli ...

