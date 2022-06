Estate 2022: al porto di Sperlonga apre un presidio fisso di Guardia Costiera (Di venerdì 24 giugno 2022) Sperlonga – Anche nella stagione estiva 2022, grazie all’impegno sinergico ed alla collaborazione istituzionale tra la Capitaneria di porto di Gaeta e il Comune di Sperlonga, verrà allestito, presso il sorgitore Sperlongano, un presidio fisso di Guardia Costiera. Il presidio di Sperlonga, presso il quale opererà un’aliquota di personale militare della Capitaneria di porto di Gaeta, costituirà un imprescindibile tassello all’interno del dispositivo di sicurezza marittima messo in campo nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2022”, che, lungo tutto il litorale del Compartimento marittimo di Gaeta, vedrà, come di consueto, le donne e gli uomini della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– Anche nella stagione estiva, grazie all’impegno sinergico ed alla collaborazione istituzionale tra la Capitaneria didi Gaeta e il Comune di, verrà allestito, presso il sorgitoreno, undi. Ildi, presso il quale opererà un’aliquota di personale militare della Capitaneria didi Gaeta, costituirà un imprescindibile tassello all’interno del dispositivo di sicurezza marittima messo in campo nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, che, lungo tutto il litorale del Compartimento marittimo di Gaeta, vedrà, come di consueto, le donne e gli uomini della ...

