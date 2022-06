Endotermiche - L' Italia chiederà di rinviare lo stop dal 2035 al 2040

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 giugno 2022) Cinque anni in più di vita per le auto termiche, ottenuti fissando per iluna riduzione del 90% delle emissioni di CO2 e spostando il limite del 100% al: sembra essere questa la posizione del governono, d'intesa con le aziende nazionali del settore, in vista del Consiglio europeo dell'ambiente previsto per il 28 giugno prossimo.Una posizione, peraltro, condivisa con altri Paesi, come Bulgaria, Portogallo, Romania e Repubblica Slovacca. Governo e costruttori uniti. La scelta scaturisce anche dal tavolo convocato ieri sul tema dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti che ha visto la presenza di altri esponenti del governo (i ministri Cingolani, Franco. Orlandini e il viceministro Pichetto Fratin) e dei rappresentanti di Stellantis, delle associazioni di categoria, dei sindacati e del settore delle infrastrutture. ...