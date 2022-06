Droga | Mattarella | recuperare persone è contributo alla civiltà

Pubblicità

Radio1Rai : #Mattarella A due giorni dalla giornata mondiale Onu contro l'abuso di droga, il presidente della Repubblica elogia… - call_the_kernel : Per #Mattarella, il recupero dei tossicodipendenti è cosa importante e siamo tutti d'accordo con lui. La cosa stran… - creTania_ : RT @VillaMaraini: “#VillaMaraini è un esempio straordinario di accoglienza perché sempre aperta e perché va a cercare con i suoi camper in… - VillaMaraini : “#VillaMaraini è un esempio straordinario di accoglienza perché sempre aperta e perché va a cercare con i suoi camp… - zazoomblog : Droga: Mattarella traffico ruba futuro ai giovani profitti - #Droga: #Mattarella #traffico #futuro -

... Sergio, che ha preso parte, presso la Fondazione Villa Maraini a Roma, a una cerimonia in vista della giornata mondiale dell'Onu contro la. Per il capo dello Stato 'recuperare alla ...... ha proseguito, riferendosi alla possibilità di "un rapporto davvero personalizzato con ... in maniera insostituibile, l'impegno che la Giornata contro lachiama ad assumere", il ...Roma, 24 giu. (askanews) - 'Domani ricorre la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, una giornata che contiene ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 24 giugno 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la Fondazione Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa Italiana per le dipendenze p ...