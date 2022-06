De Luca, appello alla prudenza sul fronte Covid 19: “Preoccupa l’aumento di contagi” (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca invita i cittadini alla prudenza contro l’aumento dei casi da Covid 19: “Nel 2021 avevamo a metà giugno circa 120 positivi, ieri circa 5600 positivi”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, invita ancora una volta i cittadini alla prudenza Leggi su 2anews (Di venerdì 24 giugno 2022) Il governatore della Campania Vincenzo Deinvita i cittadinicontrodei casi da19: “Nel 2021 avevamo a metà giugno circa 120 positivi, ieri circa 5600 positivi”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De, invita ancora una volta i cittadini

