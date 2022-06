Covid oggi Lombardia, 8.302 contagi e 8 morti. A Milano città 1.258 casi (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 8.302 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti per un totale di 40.761 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.117 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,9%. Tra i pazienti positivi, sono 17 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno da ieri, e 702 i ricoverati non in terapia intensiva, 13 in più da ieri. Tra le province, a Milano i casi registrati sono 2.998 di cui 1.258 a Milano città; a Bergamo sono 574, a Brescia 962, a Como 437. A Cremona 258 casi, a Lecco 269, a Lodi 161; 327 i casi registrati a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 8.302 i nuovida Coronavirus, 24 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8per un totale di 40.761 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.117 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,9%. Tra i pazienti positivi, sono 17 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno da ieri, e 702 i ricoverati non in terapia intensiva, 13 in più da ieri. Tra le province, aregistrati sono 2.998 di cui 1.258 a; a Bergamo sono 574, a Brescia 962, a Como 437. A Cremona 258, a Lecco 269, a Lodi 161; 327 iregistrati a ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - RaiNews : Gli attualmente positivi sono 678.178, quindi 25.606 in più nelle ultime 24 ore - cerryint : @GattoOrientale @NelloStrazzeri @G23Mld @Barbi294 Perché ad oggi non si sa Come rimediare a questo evento, assai pr… - PapagniGrace : Scusi sono fuori dall’hub da giorni ma non c’è nessuno… Covid oggi Italia, Rezza: 'Rt cresce, usare mascherina e f… -