(Di venerdì 24 giugno 2022) La storia d’amore tra Dee lasembra essersi rotta sulla questione della riduzione dell’ingaggio e del taglio della clausola. Lo scrive il Corriere dello Sport.di. Piace in Premier. “De-Juve, è. Niente rinnovo, niente revisione della clausola, nessun avvicinamento tra le parti.ha chiesto la cessione e ora Chelsea e Manchester United sono in pole position”. Deavrebbe dovutouno dei perni della ricostruzione, un punto fermo del futuro insieme a Chiesa, Locatelli e Vlahovic, e invece il progetto è ad un passo dal naufragio. Ieri a Milano c’è stato l’incontro tra i dirigenti dellae l’avvocato ...

Pubblicità

capuanogio : ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e… - EMIGOAL : RT @capuanogio: ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e sul tag… - napolista : CorSport: rottura tra De Ligt e la Juventus, l’olandese chiede di essere ceduto Ieri l’incontro tra la dirigenza d… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e sul tag… - Moixus1970 : RT @capuanogio: ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e sul tag… -

Il quale, in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni, dopo lacon il club, ha dichiarato di essere pronto a partire per l'estero , per accettare una delle offerte che gli sono ...Qualcosa è cambiato nel rapporto tra i due. 'Ladi equilibri delicati varrebbe nient'altro che un harakiri". Il Corriere dello Sport scrive di un incontro non previsto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e il tecnico, ...Di Maria Juve (Sky Sport), c’è ottimismo: è la priorità e vuole accontentarlo. Di Maria Juve (Sky Sport), c’è ottimismo: è la priorità e vuole accontentarlo. Tutti… Leggi ...Calciomercato Napoli - Senza il rinnovo di Fabian ci sarà rottura totale tra il calciatore ed il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta quanto sia delicata la situa ...