“Controcorrente” | la gag di Veronica Gentili | “Vado a cambiarmi e torno”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 giugno 2022) Brutta gag pera “”. La donna ha condotto sia la puntata in access prime time, sia in prima serata. Nel passare da una puntata all’altra la conduttrice ha usato un trucchetto che però, una volta svelato, è diventato un momento di disagio. Cosa è successo? La gag dia “” Lo scorso mercoledì sera, 22 giugno, la conduttrice era impegnata per la prima volta quest’estate nel doppio appuntamento di “”.ha dovuto condurre sia un episodio in prime time sia una puntata in prima serata. La donna è passata da un programma all’altro in pochi secondi, come ha fatto? “Conte sta per arrivare, io mi cambio camicia e riqui”, ha detto la ...