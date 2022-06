Con loro appare anche la figlia Aurora (Di venerdì 24 giugno 2022) Reunion di famiglia. Nel video di Ama, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, ci sono Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. L’ex moglie del cantante e la figlia della coppia sono le protagoniste del videoclip musicale che sta spopolando in Rete. Ed è stato proprio il cantante a volerle sul set. Dimostrando che, a distanza di anni, il loro rapporto è certamente cambiato, ma tra i due c’è ancora stima, rispetto e affetto reciproco. «Ventisei anni dopo Più bella cosa (la canzone che il cantante ha scritto per la showgirl all’inizio della loro storia d’amore, ndr) l’amore cambia, si evolve ma è sempre amore» ha spiegato la bionda svizzera tra le Stories di Instagram. Eros Ramazzotti: le ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Reunion di famiglia. Nel video di Ama, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, ci sono Michelle Hunziker eRamazzotti. L’ex moglie del cantante e ladella coppia sono le protagoniste del videoclip musicale che sta spopolando in Rete. Ed è stato proprio il cantante a volerle sul set. Dimostrando che, a distanza di anni, ilrapporto è certamente cambiato, ma tra i due c’è ancora stima, rispetto e affetto reciproco. «Ventisei anni dopo Più bella cosa (la canzone che il cantante ha scritto per la showgirl all’inizio dellastoria d’amore, ndr) l’amore cambia, si evolve ma è sempre amore» ha spiegato la bionda svizzera tra le Stories di Instagram. Eros Ramazzotti: le ...

