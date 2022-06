(Di venerdì 24 giugno 2022) Il rapper, in partenza per il suo tour estivo, ha spiegato: 'Dopo sette anni di lotta ho capito che devo tenermi il mio deficit ...

Pubblicità

TGCOM

Il rapper, in partenza per il suo tour estivo, ha spiegato: 'Dopo sette anni di lotta ho capito che devo tenermi il mio deficit ...... il festival musicale dell'Ippodromo di Treviso: primo ospite, sabato 25 giugno,con il ...interessante l'appuntamento per i più piccoli con la ' Caccia al tesoro ' al Museo della. - ... Caparezza, battaglia persa con l'acufene: "Faccio gli ultimi venti concerti e smetto" Sette voci sul palco, quasi centomila persone alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia e un unico coro: «Stop alla violenza sulle donne». L’invito a denunciare e a chiedere aiuto lo lanciano le sette ...Le padrone di casa Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini, dopo due anni di attesa, sono finalmente riuscite nel loro intento, salire insieme sul pa ...