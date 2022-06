Caldo: domenica tornano a salire i bollini rossi, sono 7 (Di venerdì 24 giugno 2022) Torna a salire il numero dei bollini rossi, con cui il ministero della Salute indica le città dove la salute di tutti, abitanti e turisti, e non solo i fragili, è più a rischio per il Caldo. Se oggi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Torna ail numero dei, con cui il ministero della Salute indica le città dove la salute di tutti, abitanti e turisti, e non solo i fragili, è più a rischio per il. Se oggi e ...

