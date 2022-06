Buon compleanno Renzo Arbore | Nella Ottolenghi | Lionel Messi…

Pubblicità

juventusfc : Buon compleanno, Zizou ???? - juventusfc : Tre scudetti e una Coppa Italia vinti insieme ???? Tanti auguri di buon compleanno a Pierino Fanna ?? - Coninews : Le Fed Cup 2006, 2009 e 2010. ?????? Il Roland Garros 2010. ?? Tanti auguri di buon compleanno alla leonessa del tenni… - campanellagius3 : @vladiluxuria Tanti auguri buon compleanno ?????????? - emma_aj0813 : RT @juventusfc: Buon compleanno, Zizou ???? -

Agenzia ANSA

Il programma delle iniziative per celebrare i 160 anni della Biblioteca Rajna raggiungerà il suo acme, il 1° luglio, nella data esatta, con "biblioteca!", una giornata da vivere a Villa Quadrio per festeggiare la ricorrenza, densa di proposte culturali per residenti e turisti. Si comincerà alle ore 11 con l'inaugurazione ...... vi saranno diverse iniziative dedicate a 'Francesca da Rimini'. Il 1° luglio 1795, tra l'altro è la data in cui appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, ... Buon compleanno Renzo Arbore, 85 anni per genio tv Lettera a Sara Pedri per il suo 33esimo compleanno: “Oggi penso a tutti quegli abbracci, sorrisi ed esperienze rimandate che vorrei regalarti e ...Rai Cultura festeggia gli 85 anni di Renzo Arbore con un doppio appuntamento, in onda venerdì 24 giugno su Rai Storia. Alle 17.00 viene riproposto il programma "Telepatria International ovvero niente ...