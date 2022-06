Biliardini come i videopoker? Arriva il dietrofront. Non serviranno verifiche e nullaosta (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo le polemiche, Arriva l’emendamento “salva-Biliardini”. Aveva fatto discutere nei giorni scorsi il decreto che equiparava giochi come il calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ai videopoker, con relativi adempimenti e multe. La levata di scudi delle associazioni di categoria, su tutti il Sib (Sindacato italiano dei balneari), ha però sortito gli effetti sperati. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo le polemiche,l’emendamento “salva-”. Aveva fatto discutere nei giorni scorsi il decreto che equiparava giochiil calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ai, con relativi adempimenti e multe. La levata di scudi delle associazioni di categoria, su tutti il Sib (Sindacato italiano dei balneari), ha però sortito gli effetti sperati.

