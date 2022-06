Berserk: l’opera del Maestro Miura avrà un finale (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando ho letto la notizia sono rimasta sotto shock per qualche minuto, incredula pensando che fosse uno scherzo… Questo perchè dalla morte del Maestro Miura non era uscita nessun tipo di indiscrezione a riguardo. Ormai mi ero arresa, elaborando il lutto accontentandomi delle teorie sul finale che trovavo sulle pagine social dedicate a Berserk o sui canali Youtube dove appassionati come me, si confrontano in merito a quello che secondo loro sarebbe stata la degna fine alla vicende del Guerriero Nero, che con la sua forza di volontà cerca di stravolgere il destino che gli è stato riservato. le prime immagini del capitolo 365 – photocredits: Dr.CommodoreLa lettera che precedeva l’ultimo Capitolo di Berserk Ero sicura che Berserk fosse terminato perchè dalle ricerche che avevo fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando ho letto la notizia sono rimasta sotto shock per qualche minuto, incredula pensando che fosse uno scherzo… Questo perchè dalla morte delnon era uscita nessun tipo di indiscrezione a riguardo. Ormai mi ero arresa, elaborando il lutto accontentandomi delle teorie sulche trovavo sulle pagine social dedicate ao sui canali Youtube dove appassionati come me, si confrontano in merito a quello che secondo loro sarebbe stata la degna fine alla vicende del Guerriero Nero, che con la sua forza di volontà cerca di stravolgere il destino che gli è stato riservato. le prime immagini del capitolo 365 – photocredits: Dr.CommodoreLa lettera che precedeva l’ultimo Capitolo diEro sicura chefosse terminato perchè dalle ricerche che avevo fatto ...

