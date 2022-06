(Di venerdì 24 giugno 2022) Nelledihanno superato le 139.000 unità, con un incremento di oltre 26.000rispetto all'anno precedente (+23,3 per cento), il più alto in valore ...

Non potrebbe essere diversamente: i reportsu Capuano in merito a "una compravendita ...a restituirli" dicono a Domani dal Carroccio "È impossibile che la notizia sia uscita da report di......Quotidiano aggiunge oggi che tra le operazioni sospette di Capuano sotto la lente dice ...e Salvini "La compravendita immobiliare oggetto di analisi " concludono gli analisti della" ... Bankitalia, Uif: nel 2021 record segnalazioni operazioni sospette Roma, 24 giu. (askanews) - Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette hanno superato le 139.000 unità, con un incremento di oltre 26.000 segnalazioni rispetto all'anno precedente (+23,3 per ...Roma, 24 giu. (askanews) - Le comunicazioni oggettive, che nell'anno hanno riguardato 43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi di euro, "stanno confermando la lo ...