Angela da Mondello, di nuovo positiva la signora del «Non ce n’è Coviddi»: è ricoverata in ospedale (Di venerdì 24 giugno 2022) Angela Chianello, protagonista del tormentone dell’estate del 2020 (sulla spiaggia di Mondello), si è ammalata per la seconda volta di Covid. Ed in modo più grave. Il video dal letto della clinica: «Contro di me tante brutte cose» Leggi su corriere (Di venerdì 24 giugno 2022)Chianello, protagonista del tormentone dell’estate del 2020 (sulla spiaggia di), si è ammalata per la seconda volta di Covid. Ed in modo più grave. Il video dal letto della clinica: «Contro di me tante brutte cose»

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Angela da Mondello di nuovo positiva al Covid e questa volta è ricoverata in ospedale - maddavvvero : RT @mariosalis: Angela da Mondello, la signora del «Non ce n’è Coviddi», di nuovo positiva: ricoverata - XBIANCANERAX1 : RT @RobertoRenga: Angela, la signora di Mondello che urlava non c'è coviddi, è stata colpita per la seconda volta dal virus. Non è così che… - FCassone74it : RT @mariosalis: Angela da Mondello, la signora del «Non ce n’è Coviddi», di nuovo positiva: ricoverata - FabryFranco_nr2 : RT @Mcclane272: @strange_days_82 2/2 'Da allora la signora Chianello (questo il suo vero cognome),ha fatto prima dietrofront sulle sue affe… -