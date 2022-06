Amici 21, l’ex fidanzata di Lda in lacrime durante la sua esibizione e i fan insinuano che sia ancora innamorata di lui: la risposta (Video) (Di venerdì 24 giugno 2022) Sta facendo chiacchierare molto un tiktok delle ultime ore che ritrae l’ex fidanzata di Lda (nome d’arte di Luca D’Alessio) in lacrime durante un’esibizione dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Mentre il cantautore era alle prese con la sua performance sulle note di “Quello che fa male”, suo primo successo, infatti, la giovane è stata ripresa da qualche presente, che ha evidenziato come la giovane stesse piangendo, ipotizzando che quella reazione fosse dovuta alla fine della loro storia. https://vm.tiktok.com/ZMN6Mgtch/?k=1 Proprio la diretta interessata, però, c’ha tenuto a sottolineare che la sua reazione era, invece, dettata esclusivamente dall’emozione: Insomma, niente “crisi” dovuta alla rottura, ma una semplice reazione da parte di una ragazza che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Sta facendo chiacchierare molto un tiktok delle ultime ore che ritraedi Lda (nome d’arte di Luca D’Alessio) inun’delconcorrente didi Maria De Filippi. Mentre il cantautore era alle prese con la sua performance sulle note di “Quello che fa male”, suo primo successo, infatti, la giovane è stata ripresa da qualche presente, che ha evidenziato come la giovane stesse piangendo, ipotizzando che quella reazione fosse dovuta alla fine della loro storia. https://vm.tiktok.com/ZMN6Mgtch/?k=1 Proprio la diretta interessata, però, c’ha tenuto a sottolineare che la sua reazione era, invece, dettata esclusivamente dall’emozione: Insomma, niente “crisi” dovuta alla rottura, ma una semplice reazione da parte di una ragazza che ...

