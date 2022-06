Aborto negli Stati Uniti, il monito di Emma Bonino: «Ora il rischio è di perdere conquiste che sembravano immodificabili, anche per noi» (Di venerdì 24 giugno 2022) «La sentenza della Corte Suprema dopo 50 anni cancella il diritto di Aborto negli Usa a livello federale, perdendo così il livello di costituzionalità, è un richiamo forte anche per noi, donne e uomini in Italia e in Europa: sui diritti non si può mai rimanere fermi, se non si va avanti si rischia di andare indietro». Sono le parole di Emma Bonino, senatrice di +Europa, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha ribaltato la decisione presa nel 1973 sul diritto all’Aborto. «Se non si conquistano maggiori spazi di libertà e responsabilità, il rischio è di perdere conquiste che sembravano immodificabili. Dobbiamo esserne tutte e tutti consapevoli, ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) «La sentenza della Corte Suprema dopo 50 anni cancella il diritto diUsa a livello federale, perdendo così il livello di costituzionalità, è un richiamo forteper noi, donne e uomini in Italia e in Europa: sui diritti non si può mai rimanere fermi, se non si va avanti si rischia di andare indietro». Sono le parole di, senatrice di +Europa, dopo la sentenza della Corte Suprema degliche ha ribaltato la decisione presa nel 1973 sul diritto all’. «Se non si conquistano maggiori spazi di libertà e responsabilità, ilè diche. Dobbiamo esserne tutte e tutti consapevoli, ...

trash_italiano : Si torna indietro. Dopo circa 50 anni, la Corte Suprema ha annullato una sentenza che garantiva il diritto all’abor… - fattoquotidiano : #RoeVsWade la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella il diritto all' #aborto. Le donne in piazza mentre la presid… - _Nico_Piro_ : #24giugno negli Stati Uniti viene cancellato il diritto all'aborto dopo 50 anni. Non esisteva legge naz. ma solo il… - nocatcomunism : RT @andygag: #Aborto #USA Qualche riflessione. Qui tre miei vecchi articoli: sulla filosofia giuridica applicata in questa sentenza; su c… - Giancar70336148 : RT @yenisey74: Da oggi negli USA l'aborto sarà illegale in molti stati. A Cuba è un diritto dal 1965. Giusto per dire. -