A1, chiusure notturne immissione su Diramazione Roma Nord (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d'arte, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 giugno, con orario 23-5, per chi proviene da Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Diramazione Roma Nord. In alternativa si consiglia di percorrere la Diramazione Roma sud, o la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per A1/Diramazione Roma Nord. (Agenzia Dire)

