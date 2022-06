"A letto con Berlusconi? Due donne su tre...". Cav, il sondaggio riservatissimo (e molto piccante) (Di venerdì 24 giugno 2022) Si sa, il cavaliere Silvio Berlusconi è un incontenibile mattatore, e anche in occasione del comizio per sostenere il sindaco uscente e ricandidato Dario Allevi, ha esordito con una barzelletta, anzi un sondaggio per rompere il ghiaccio, che ha fatto sorridere tutti i presenti. "È uscito un sondaggio questa mattina che mi ha un po' preoccupato. A cento ragazze di Monza tra i 20 e i 30 anni hanno chiesto 'Fareste l'amore con Berlusconi?'. Il 33% ha risposto 'Magari', il 66% 'Ancora" incontenibili le risate dei presenti. Al suo fianco era presente Dario Allevi che al primo turno a Monza si è fermato al 47,12% delle preferenze, mentre l'avversario Paolo Pilotto del centrosinistra si è fermato al 40,08%. "Sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%" ha poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Si sa, il cavaliere Silvioè un incontenibile mattatore, e anche in occasione del comizio per sostenere il sindaco uscente e ricandidato Dario Allevi, ha esordito con una barzelletta, anzi unper rompere il ghiaccio, che ha fatto sorridere tutti i presenti. "È uscito unquesta mattina che mi ha un po' preoccupato. A cento ragazze di Monza tra i 20 e i 30 anni hanno chiesto 'Fareste l'amore con?'. Il 33% ha risposto 'Magari', il 66% 'Ancora" incontenibili le risate dei presenti. Al suo fianco era presente Dario Allevi che al primo turno a Monza si è fermato al 47,12% delle preferenze, mentre l'avversario Paolo Pilotto del centrosinistra si è fermato al 40,08%. "Sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%" ha poi ...

Pubblicità

reportrai3 : Ad oggi risulta concluso circa il 30% dei lavori mentre a giugno 2020 veniva annunciata la creazione in soli sei me… - reportrai3 : -è stata prevista la ristrutturazione di un intero padiglione con 39 posti letto di terapia intensiva, 15 letti di… - UffiziGalleries : Con questo caldo l'Allegoria del Sonno invita proprio al riposo! Opera di #JacopoChiavistelli del 1671, il soffitto… - aliko_1982 : @elidacomasio @JoeSho0ter Tipo il pagliaccio di ieri sera... Quando ha letto di La Cialtroneria si è trovato con le spalle al... ?????? - Adri_andtwocats : RT @JEREMIAHVLSK: Jungkook il tipetto con gli occhioni enormi come un cerbiatto indifeso e poi “perché non puoi dirmi ti amo invece di mi p… -