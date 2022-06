Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2022 ore 15:30 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità di Astral infomobilità servizio della Regione Lazio sulla A12 Roma Civitavecchia km 17 code tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione di Civitavecchia mentre a Pomezia traffico intenso a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale su via della solfarata tra via Laurentina & via Torremaggiore nelle due direzioni attivo senso unico alternato ancora lavori prestare attenzione sulla regionale sublacense per lavori di pavimentazione a cura di Astral tra le località Santo Massimo e ha anche qui attivo senso unico alternato e infine le linee se il servizio integrativo del TPL gestito da Astral per conto della Regione Lazio saranno attive fino a sabato 2 luglio da Alessio Conti e data mobilità è tutto Grazie per l’attenzione ora un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità di Astral infomobilità servizio dellasulla A12Civitavecchia km 17 code tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione di Civitavecchia mentre a Pomezia traffico intenso a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale su via della solfarata tra via Laurentina & via Torremaggiore nelle due direzioni attivo senso unico alternato ancora lavori prestare attenzione sulla regionale sublacense per lavori di pavimentazione a cura di Astral tra le località Santo Massimo e ha anche qui attivo senso unico alternato e infine le linee se il servizio integrativo del TPL gestito da Astral per conto dellasaranno attive fino a sabato 2 luglio da Alessio Conti e data mobilità è tutto Grazie per l’attenzione ora un ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Giulio Aristide Sartorio, tra viale Tor Marancia e via Ardeatina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Magliana, tra il viadotto della Magliana e piazza Antonio Meucci - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Cedimento del manto stradale a via dei Monti di Primavalle, la linea di bus 907 devia su… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Aurelia Antica, tra via di Torre Rossa e largo Perassi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dei Durantini, tra via dei Monti Tiburtini e via Tiburtina -