Un altro domani, anticipazioni 24 giugno 2022: la scoperta di Julia

Julia, ad Un altro domani, vedrà le proprie certezze crollare miseramente a pochi giorni dalle sue nozze improvvisate con Sergio. La ragazza, nel giorno del suo matrimonio ufficiale e in pompa magna con il fidanzato, ha deciso all'ultimo momento di annullare la cerimonia e il giovane, sconvolto per la sua decisione e per l'umiliazione pubblica, ha fatto perdere le proprie tracce. Per Julia sono stati attimi di grande paura e preoccupazione per la sorte di Sergio e Tirso, constatando la profonda angoscia della ragazza, ha mobilitato tutto il paese per cercarlo. Alla fine, lui stesso è riuscito a trovare Sergio e a trarlo in salvo, dopo che si era perso nel bosco in un sentiero particolarmente sterrato ed impervio. Dopo il ritrovamento del fidanzato, Julia ha avuto un lunghissimo chiarimento con lui a ...

