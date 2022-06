Tesla - Musk | Le nuove fabbriche di Berlino e Austin bruciano miliardi di dollari

(Di giovedì 23 giugno 2022) Elontorna a lanciare avvertiment sulle attività operative della. In particolare, l'amministratore delegato e maggior azionista del costruttore statunitense ha messo all'indice le performance delle ultime dueaperte a Grünheide, alle porte di, e ad, in Texas, sottolineando come, al momento, stiano "perdendodia causa delle difficoltà nell'aumentare la produzione per colpa della carenza di componenti fondamentali e di problemi logistici. La fabbrica die quella disono gigantesche fornaci di denaro in questo momento, ha affermatoa un club di clienti texani, aggiungendo che i due impianti stanno emettendo un "gigantesco suono: il suono di soldi ...

Lo ha detto Elonin un'intervista video con i socidella Silicon Valley, postata online. "Al momento - dicenell'intervista girata il 31 maggio - la fabbrica di Berlino e quella di ......meno gli ostacoli che da bel po' stanno frenando il passaggio di Twitter nelle mani di Elon. ... del fatto che volesse ripensare il modo di raccogliere (dando in garanzia miliardi di azioni, ... Tesla, Musk: "Le fabbriche in Germania e Texas perdono miliardi" L’ad continua a lanciare messaggi poco rassicuranti sulle attività della Casa statunitense: è di pochi giorni fa l’annuncio di pesanti tagli agli organici in tutto il mondo ...Elon Musk said Tesla’s factories in Germany and Texas are losing billions of dollars as supply-chain snags and battery-cell manufacturing hurdles limit producti ...