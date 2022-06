Stefano De Martino e Belen | colti sul fatto | l’hanno fatto davanti al figlio

Pubblicità

IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - zazoomblog : Stefano De Martino: in Rai condurrà 4 programmi ecco quali sono e quando andranno in onda (VIDEO) - #Stefano… - BaracchiMario : RT @InkSonoro: Partono stasera da Roma le registrazioni di #TIMSummerHits con Andrea Delogu e Stefano De Martino ? scopri il cast ufficiale… - andreadelogu : RT @InkSonoro: Partono stasera da Roma le registrazioni di #TIMSummerHits con Andrea Delogu e Stefano De Martino ? scopri il cast ufficiale… - zazoomblog : Bomba Stefano De Martino! Clamorosa decisione della Rai: ora come farà? - #Bomba #Stefano #Martino! #Clamorosa -

Da quandoDeha deciso di lanciarsi come presentatore, mettendo da parte la sua passione per il ballo per concentrarsi su nuovi orizzonti lavorativi, Rai ha scommesso sul marito di Belen ...Leggi anche > Belen Rodriguez eDe, il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia Dopo i primi baci rubati dai paparazzi, ecco che Paola Di Benedetto e Rkomi escono ...Sarà un anno impegnativo per Stefano De Martino, volto di punta in Rai con ben quattro format da condurre. Da quando Stefano De Martino ha deciso di lanciarsi come presentatore, mettendo da parte la s ...Li abbiamo visti insieme entrare alle terme, andare in vacanza, ma ancora non era arrivata la foto inequivocabile, catturata invece dal settimanale Chi: il bacio tra Belen e Stefano è stato finalmente ...