Spazio | Ariane 5 colloca in orbita due satelliti

Alle 18:03 ora locale (mezzanotte e tre minuti in Italia), un lanciatore Ariane 5 e' decollato con successo dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, trasportando in orbita geostazionaria due satelliti per le comunicazioni: MEASAT - 3d, per l'operatore ...Il razzo Ariane 5 ha messo in orbita con successo due satelliti per telecomunicazioni stanotte, consentendo all'Europa di tornare nello spazio dopo diversi mesi di interruzione causata dalla cessazione dei ... Ariane 5 porterà due nuovi satelliti nello spazio Il razzo Ariane 5 è quasi pronto al lancio. Stanotte, partendo dalla base europea di Kourou, il vettore di Arianespace porterà in orbita geostazionaria due satelliti destinati alle ...