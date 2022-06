Siccità | l' assessore Aguzzi | ' Da fine giugno acqua razionata' La Regione prepara l' ordinanza

(Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA Un'regionale entro ladiper dare indicazione ai Comuni di procedere con il razionamento dell'. È questo l'orientamento assunto da Palazzo Raffaello per mettere un ...

patriciathomas : RT @messveneto: Emergenza siccità: Pordenone chiude l’acqua alle fontane a ciclo continuo: Quelle ornamentali invece possono utilizzare il… - messveneto : Emergenza siccità: Pordenone chiude l’acqua alle fontane a ciclo continuo: Quelle ornamentali invece possono utiliz… - Alessanferra : RT @TgrRaiVdA: L'assessore Marzi: 'la #siccità imporrà nuove abitudini' #calamità - TgrRaiVdA : L'assessore Marzi: 'la #siccità imporrà nuove abitudini' #calamità - studiolegrotti : Agricoltura. Siccità, l’assessore Mammi: “Pesanti conseguenze sulle nostre colture: servono quanto prima risorse pe… -

È questo l'orientamento assunto da Palazzo Raffaello per mettere un freno all'emergenzache nel giro di pochi giorni potrebbe tradursi in una vera e propria crisi idrica. APPROFONDIMENTI ...L'regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia non ci gira intorno, ma... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti ...