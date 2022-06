Sampdoria, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di giovedì 23 giugno 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e la Sampdoria, dopo aver reso noto il programma del ritironel comprensorio Ponte di Legno-Tonale, ha annunciato anche il calendario delle amichevoli estive che disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Marco Giampaolo, dopo la conquista della salvezza nella scorsa stagione, è pronta per recitare un ruolo da protagonista e, se possibile, migliorare l’ultimo piazzamento. Ecco il programma completo delle amichevoli: IN AGGIORNAMENTO 13 luglio – ore 17:00 Sampdoria-Castiglione 16 luglio – ore 17:00 Sampdoria-Parma 17 luglio – ore 17:00 Sampdoria-Bienno (da confermare) 20 luglio – ore ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e la, dopo aver reso noto ildel ritironel comprensorio Ponte di Legno-Tonale, ha annunciato anche ildelleche disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A/2023. La formazione di mister Marco Giampaolo, dopo la conquista della salvezza nella scorsa stagione, è pronta per recitare un ruolo da protagonista e, se possibile, migliorare l’ultimo piazzamento. Ecco ilcompleto delle: IN AGGIORNAMENTO 13 luglio – ore 17:00-Castiglione 16 luglio – ore 17:00-Parma 17 luglio – ore 17:00-Bienno (da confermare) 20 luglio – ore ...

Pubblicità

Damiano__89 : Allora vediamo chi indovina: Chi prendiamo alla prima giornata? Per me....#Sampdoria. #inter #CALENDARIO #SerieA - OkayRogerOver : Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa Hellas Verona Inter Milan ???? ???? ?? Juventus Salernitana Sampdoria Sassuo… - LALAZIOMIA : Calcio: domani la nuova A, confermato calendario asimmetrico - Sampdoria News - mattiamaestri46 : @Nicola89144151 Per me non ha senso di principio. Ad esempio che senso ha aver giocato con la Sampdoria alla terza… - clubdoria46 : UFFICIALE - #Sampdoria, si gioca con il #Besiktas. Il calendario delle amichevoli #samp -