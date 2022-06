Quattro mesi di guerra in Ucraina, Kiev chiede più armi (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Centoventi giorni di guerra in Ucraina. Nel Paese continua la pressione delle truppe russe, che ora avrebbero in mano altri due insediamenti nel Donbass. Kiev chiede che la fornitura di armi all'Ucraina venga accelerata mentre aspetta la decisione del Consiglio europeo in merito al suo percorso di avvicinamento all'Ue.In particolare, secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno catturato gli insediamenti di Loskutivka e Ray-Oleksandrivka, a sud di Severodonetsk, nel Donbass. L'esercito di Mosca, inoltre, per lo Stato maggiore ucraino, “conduce operazioni d'assalto per stabilire il controllo sull'insediamento di Syrotyne” e si prepara per “la forzatura del fiume Siversky Donets”.Secondo l'analisi dell'intelligence britannica, dal 19 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Centoventi giorni diin. Nel Paese continua la pressione delle truppe russe, che ora avrebbero in mano altri due insediamenti nel Donbass.che la fornitura diall'venga accelerata mentre aspetta la decisione del Consiglio europeo in merito al suo percorso di avvicinamento all'Ue.In particolare, secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno catturato gli insediamenti di Loskutivka e Ray-Oleksandrivka, a sud di Severodonetsk, nel Donbass. L'esercito di Mosca, inoltre, per lo Stato maggiore ucraino, “conduce operazioni d'assalto per stabilire il controllo sull'insediamento di Syrotyne” e si prepara per “la forzatura del fiume Siversky Donets”.Secondo l'analisi dell'intelligence britannica, dal 19 ...

