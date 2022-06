"Parlare in corsivo": fenomeno Elisa Esposito su TikTok. "Ma gli adulti non capiscono e mi insultano” (Di giovedì 23 giugno 2022) Abbiamo incontrato la 19enne che ha costruito il suo personaggio su un modo di Parlare snob e un po’ fastidioso: online c’è chi le ha augurato di morire Leggi su repubblica (Di giovedì 23 giugno 2022) Abbiamo incontrato la 19enne che ha costruito il suo personaggio su un modo disnob e un po’ fastidioso: online c’è chi le ha augurato di morire

