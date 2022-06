(Di giovedì 23 giugno 2022) Che farà il partito democratico? Non ho mai pensato di uscire dal Pd . Lavoro per farlo crescereal segretario. Con lui ho un rapporto eccellente, di amicizia e di stima. Da ministro ha ...

Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

Sono momenti molto difficili, politicamente e umanamente - ha aggiunto- Mi auguro che entrambe le parti continuino a sostenere il governo Draghi , perché abbiamo bisogno di stabilità in un ...Abbiamo sempre ospitato il Giro d'Italia e con il sindaco di Firenzeci siamo candidati ad ... Sarò allo stadio stasera e tra le persone che piùc'è Carnevali. Non posso nascondere il ... Nardella (Pd): “Stimo Letta, giusto provare a mettere insieme Conte, Di Maio, Renzi e Calenda” Il sindaco di Firenze, Dario Nardella: "La questione non è chi sceglie il Pd ma il contrario: sono gli altri che devono decidere se stare con il Pd" ...Lo afferma Dario Nardella, primo cittadino d Firenze ... Renzi e Calenda” e afferma di avere con Di Maio “un rapporto eccellente, di amicizia e stima”. “Se siamo già insieme a sostenere il governo ...