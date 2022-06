Musumeci: "Non mi dimetto ma pronto a un passo di lato" (Di giovedì 23 giugno 2022) Palermo, 23 giu. (Adnkronos) - "Sono un Presidente scomodo in una terra che finge di volere cambiare". Entra subito a gamba tesa, il Governatore siciliano, per annunciare il suo passo di lato per la ricandidatura alla Presidenza della Regione. Scuro in volto, anche se si sforza di sorridere, Nello Musumeci, fa sapere di non avere alcuna intenzione di dimettersi, anzi. "Non lascio, io ho un impegno con il popolo siciliano, che ho assunto quando mi ha eletto, e fino all'ultimo giorno servirò la mia regione e il popolo siciliano nei loro legittimi interessi rimanendo con la schiena dritta e con la stessa integrità morale e lo stesso entusiasmo del primo giorno", ribadisce con forza. Ma è arrabbiato. E si vede. Ecco l'annuncio ufficiale: "Nei prossimi giorni, completato il ballottaggio, si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Ho ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Palermo, 23 giu. (Adnkronos) - "Sono un Presidente scomodo in una terra che finge di volere cambiare". Entra subito a gamba tesa, il Governatore siciliano, per annunciare il suodiper la ricandidatura alla Presidenza della Regione. Scuro in volto, anche se si sforza di sorridere, Nello, fa sapere di non avere alcuna intenzione di dimettersi, anzi. "Non lascio, io ho un impegno con il popolo siciliano, che ho assunto quando mi ha eletto, e fino all'ultimo giorno servirò la mia regione e il popolo siciliano nei loro legittimi interessi rimanendo con la schiena dritta e con la stessa integrità morale e lo stesso entusiasmo del primo giorno", ribadisce con forza. Ma è arrabbiato. E si vede. Ecco l'annuncio ufficiale: "Nei prossimi giorni, completato il ballottaggio, si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Ho ...

