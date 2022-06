Montella, casette di legno in fiamme: intervengono i vigli del fuoco (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – La squadra dei Vigili del fuoco di Montella la notte scorsa è intervenuta in piazza Degli Irpini, nei pressi del Municipio, per l’incendio di due casette in legno che dovevano servire nel fine settimana per il “Kaso Fest” una tre giorni dedicata alla degustazione del mondo caseario dell’alta Irpinia. Le fiamme che hanno avvolto una delle casette, ed in parte una seconda, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri di Montella per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili deldila notte scorsa è intervenuta in piazza Degli Irpini, nei pressi del Municipio, per l’incendio di dueinche dovevano servire nel fine settimana per il “Kaso Fest” una tre giorni dedicata alla degustazione del mondo caseario dell’alta Irpinia. Leche hanno avvolto una delle, ed in parte una seconda, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri diper i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

