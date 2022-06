Mare nero per lavori sui canali (Di giovedì 23 giugno 2022) di Luca Capacchione Nessuno avrebbe immaginato un inizio di estate letteralmente nero sul litorale battipagliese. L’acqua del Mare ha assunto colori impensabili e odori nauseabondi. Il tutto frutto di lavori di manutenzione sui canali che sfociano nel Tirreno che bagna la Piana del Sele. Il periodo forse è sbagliato e il risultato sono le proteste degli operatori balneari e dei loro clienti. Terra, fango e i rimasugli di pulizia stanno arrivando in Mare proprio all’inizio della stagione estiva, caratterizzata – dopo due anni di pandemia – da un notevole afflusso di turisti presso le coste di Battipaglia e non solo. Nessuno di questi, però, si aspettava di trovare una situazione che definire “nera” sarebbe un eufemismo. Da alcuni giorni, infatti, sono in corso i lavori all’idrovora nel ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 23 giugno 2022) di Luca Capacchione Nessuno avrebbe immaginato un inizio di estate letteralmentesul litorale battipagliese. L’acqua delha assunto colori impensabili e odori nauseabondi. Il tutto frutto didi manutenzione suiche sfociano nel Tirreno che bagna la Piana del Sele. Il periodo forse è sbagliato e il risultato sono le proteste degli operatori balneari e dei loro clienti. Terra, fango e i rimasugli di pulizia stanno arrivando inproprio all’inizio della stagione estiva, caratterizzata – dopo due anni di pandemia – da un notevole afflusso di turisti presso le coste di Battipaglia e non solo. Nessuno di questi, però, si aspettava di trovare una situazione che definire “nera” sarebbe un eufemismo. Da alcuni giorni, infatti, sono in corso iall’idrovora nel ...

