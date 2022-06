Pubblicità

Così il sindaco Gaetano Manfredi nel suo intervento a 'Missione Italia' organizzato da Anci sul ... In generale però serve una maggiore attenzione alle città perché i sindaci sono l'elemento di ...

Manfredi: 'Maggiore centralità alle città nella programmazione' 

(Adnkronos) – "Serve una maggiore attenzione alle città perché i sindaci sono l'elemento di congiunzione tra i cittadini e le istituzioni: spesso siamo gli ultimi ad essere coinvolti nelle decisioni, ...Così il sindaco Gaetano Manfredi nel suo intervento a 'Missione Italia' organizzato ... In generale però serve una maggiore attenzione alle città perché i sindaci sono l'elemento di congiunzione tra i ...