Ipf | Di Stasio capogruppo alla Camera | Di Nicola al Senato Di Maio svela | ' In tanti ci hanno chiesto di aderire'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nella prima assemblea del nuovo gruppo "Insieme per il futuro" a cuiaderito 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento Cinquestelle (51 deputati e 11ri) sono stati eletti per acclamazione ...

Pubblicità

fisco24_info : Lo scisma M5s apre la corsa al centro, si lavora a 'un'area Draghi': AGI - Vincenzo Spadafora è il coordinatore pol… - anperillo : RT @Agenzia_Ansa: Insieme per il Futuro: Di Nicola eletto capogruppo al Senato, Di Stasio capogruppo alla Camera. Il leader Di Maio: 'In mo… - vincenzozoccano : RT @LookdaSenato: #Iolanda Di Stasio è stata eletta capogruppo alla Camera di Ipf. La battuta è facile @lucianinalitti dove sei? Hai due… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Di Maio: 'Ai cittadini diremo la verità'. Di Nicola e Di Stasio capigruppo Senato e Camera - fabiopetrocelli : RT @ItaliaOggi: Di Maio lancia Ipf. Di Stasio e Di Nicola capigruppo di Camera e senato -

Primo Di Nicola e Iolanda Disono stati oggi eletti capigruppo di Senato e Camera, della ... La riunione degli eletti 5 stelle passati asi sono riuniti nel pomeriggio a Montecitorio. ......a cui hanno aderito 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento Cinquestelle (51 deputati e 11 senatori) sono stati eletti per acclamazione Primo Di Nicola capogruppo alla Camera e Iolanda Dial ...“Basta con sovranismi e populismi. Non è più tollerabile l’odio… Stop alla politica da selfie. Non si raccontano frottole ai cittadini. Solo la verità“. Eccolo l’esordio di Di Maio nei nuovi panni di ...AGI - Vincenzo Spadafora è il coordinatore politico di Insieme per il Futuro. E' quanto ha stabilito l'assemblea dei parlamentari di Ipf. La deputata Iolanda Di Stasio e il senatore Primo Di Nicola so ...