I due deputati eletti nel M5s si sposano ma hanno già divorziato: lui rimane con Conte, lei va con Di Maio (Di giovedì 23 giugno 2022) Giovanni Currò è un deputato del M5s, fedelissimo del presidente Giuseppe Conte. Maria Pallini, eletta con il M5s in Campania, dall'altroieri è passata al gruppo Insieme per il futuro, guidato da Luigi Di Maio. Il dettaglio è che i due sono fidanzati. Anzi, fidanzatissimi visto che hanno annunciato per i prossimi giorni il loro matrimonio (si parla di sabato prossimo). «La pluralità di pensiero è un valore aggiunto» di questo Paese», ha detto all'Agi Currò, che ha conosciuto la sua futura moglie durante la discussione del dl dignità. «Lavoro e famiglia sono due cose separate», ha aggiunto il deputato. Mai come in questi casi, verrebbe da aggiungere. Leggi anche: Scissione M5s, ora Di Maio rischia di dover pagare la multa da 100 mila euro che lui stesso ha voluto M5s, Conte su Di ...

