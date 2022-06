Delusione batteria iPhone 14? Prime stime in mAh per modello (Di giovedì 23 giugno 2022) Per la batteria degli iPhone 14 potrebbe non esserci un vero salto di qualità rispetto alla generazione precedente iPhone 13. In queste ore, sta circolando su Twitter un’anteprima che potrebbe svelarci già l’amperaggio dei melafonini che verranno. La soffiata, naturalmente non ufficiale, proviene dal profilo Shrimp Apple Pro seguito anche dal noto analista Kuo. Da che cosa si parte Prima di dettagliare gli amperaggi dei modelli di iPhone 14, è il caso di esaminare il punto di partenza degli attuali iPhone 13. Questi ultimi hanno la seguente dotazione: c’è una batteria da 2.406 mAh sugli iPhone 13 Mini, gli iPhone 13 ne hanno una da 3.227mAh, ancora l’iPhone 13 Pro può contare su un’unità da 3.095mAh ed infine ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Per ladegli14 potrebbe non esserci un vero salto di qualità rispetto alla generazione precedente13. In queste ore, sta circolando su Twitter un’anteprima che potrebbe svelarci già l’amperaggio dei melafonini che verranno. La soffiata, naturalmente non ufficiale, proviene dal profilo Shrimp Apple Pro seguito anche dal noto analista Kuo. Da che cosa si parte Prima di dettagliare gli amperaggi dei modelli di14, è il caso di esaminare il punto di partenza degli attuali13. Questi ultimi hanno la seguente dotazione: c’è unada 2.406 mAh sugli13 Mini, gli13 ne hanno una da 3.227mAh, ancora l’13 Pro può contare su un’unità da 3.095mAh ed infine ...

