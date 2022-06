“Con l’attrice della fiction Rai” Can Yaman scoperto ‘a caccia’ dopo Diletta Leotta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Cane Francesca Del Fa, c’è l’indizio social. La protagonista de Il Paradiso delle Signore sembra aver fatto breccia nel cuore di Sandokan, ruolo che interpreta l’attore turco nell’omonima serie TV. Prima di Instagram, a fornire i primi elementi di questo flirt è stato Dagospia secondo cui Can enon hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Infatti a un evento in Sardegna la star di Daydreamer abbia fatto di tutto per evitare il volto di DAZN. Cane Francesca Del Fa, la Venere de Il Paradiso delle Signore ha stregato Sandokan Cane Francesca Del Fa, a fornire importanti dettagli su di loro ci ha pensato sempre Dagospia. Il portale di Roberto D’Agostino rivela che all’appuntamento sardo dedicato al cinema made in Italy, l’attore turco abbia trascorso una piacevole ...