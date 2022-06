Calciomercato Milan – Piace Traore, ma servono almeno 25 milioni di euro (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Milan avrebbe puntato gli occhi su Hamad Junior Traore: il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, chiede almeno 25 milioni di euro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilavrebbe puntato gli occhi su Hamad Junior: il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, chiede25di

Pubblicità

DiMarzio : . @acmilan, previsto per lunedì prossimo l’arrivo di #Origi - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - cmdotcom : #Inter , #Calhanoglu : 'Scudetto al #Milan ? Perso quel derby anche per colpa di #Inzaghi . #Ibrahimovic ? Ha 40 an… - CalcioOggi : Inter, Dybala ora ha fretta. E il Milan osserva la situazione - La Gazzetta dello Sport - Grandebuio00 : RT @Gazzetta_it: Inter, Dybala ora ha fretta. E il Milan osserva la situazione #calciomercato -