Calciomercato Juventus, salti di gioia per Allegri: il colpo estivo è più vicino (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tecnico livornese Massimiliano Allegri è molto vicino a ricevere in regalo uno dei calciatori richiesti espressamente alla Juventus Massimiliano Allegri ha le idee abbastanza chiare sui calciatori da acquistare per rendere più competitiva la sua Juventus e tornare a giocarsi lo scudetto con le due milanesi. Il tecnico livornese ha chiesto l’usato sicuro alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tecnico livornese Massimilianoè moltoa ricevere in regalo uno dei calciatori richiesti espressamente allaMassimilianoha le idee abbastanza chiare sui calciatori da acquistare per rendere più competitiva la suae tornare a giocarsi lo scudetto con le due milanesi. Il tecnico livornese ha chiesto l’usato sicuro alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Terminato l'incontro tra la @juventusfc e l'agente di #Pogba - GiovaAlbanese : #Juventus e #Sporting di Lisbona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Franco #Israel, nelle ultime sta… - serieAnews_com : ?? #Juventus, ultimi dettagli per #Pogba sistemati ??? il centrocampista subito in città e poi in ritiro - sportli26181512 : Lazio, per Acerbi oltre il Milan c'è anche la Juventus: i bianconeri devono sostituire Chiellini: Nelle ultime ore… -