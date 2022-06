' Break my soul' di Beyoncè è un inno contro il burnout sul lavoro - Magazine - quotidiano net

Pubblicità

GQitalia : Il nuovo singolo di @Beyonce #BreakMySoul è un improvviso inno… contro il lavoro - sonomarvin : Sono completamente ossessionato. - pnkmvn : currently non ascoltando altro che non sia break my soul beyonce tu non sai quanto mi hai fatto bene - LukaNeziri : Break my soul mi mette una carica assurda - _fedrive : Volevo rimettere da capo Break My Soul ma è partita in coda Part II (On The Run) e non mi permetterei mai di skippa… -

Di cosa parla 'my'. 'my' sembra essere il perfetto primo capitolo di questo progetto discografico. Il pezzo, che omaggia la storia della house music e si rifà a tonalità dance, ...5,145,450 in 24 ore. "My" di Beyoncé ha esordito in 5a posizione nella chart Spotify worldwide, piazzandosi dietro Me Porto, Bonito (5,481,060 streams), Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush (5,860,...South African media personality Somizi Mhlongo is one of the millions who rushed to listen to Beyoncé Knowles’s new single “Break my soul”. Unlike many of Queen Bey’s loyal fans, he was not exactly ...Queen B. ha rilasciato il suo nuovo singolo: non solo un pezzo dance ma un manifesto per inseguire la felicità ...