Antonino Spinalbese: «Con Belén ci sentiamo solo per la bambina»

A distanza di sei mesi dalla fine della storia con la showgirl argentina, l'ex hairstylist si confessa a cuore aperto. Sul suo essere padre, sul rapporto con la madre di sua figlia, e sul suo presente tutto dedicato a Luna Marì

