Allegri porta l' ex compagna in tribunale ' Spendeva per sé i soldi di nostro figlio'

L'ex compagna dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Claudia Ughi, è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo ...

castelli_1977 : @_Morik92_ Ok... Personalmente penso che stanno solo perdendo tempo. #DiMaria NON arriverà perché in primis non gra… - zazoomblog : Max Allegri porta in Tribunale l’ex compagna: accuse per appropriazioni indebite - #Allegri #porta #Tribunale… - heronimo1964 : ?????????? il tutto parcheggiando il pullman davanti alla porta???????????? allegri si che è un allenatore mica Carletto????????????… - infoitsport : Max Allegri porta in tribunale la ex Claudia Ughi: avrebbe usato per suoi investimenti 200 mila euro del figlio - infoitsport : I soldi del figlio usati per altri scopi? Il mister della Juventus, Max Allegri porta in tribunale la ex moglie -