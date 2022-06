Acqua Bene Comune ribadisce: “La proroga alla Gesesa non può essere concessa” (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Acqua Bene Comune – Comitato Sannita, in merito alla proroga della concessione della gestione dell’Acqua alla società Gesesa. “Non c’era bisogno del parere del Collegio dei revisori dei conti per comprendere quello che stiamo gridando da tempo: la proroga della concessione del servizio idrico integrato a Gesesa non può essere concessa, perché la Spa è controllata dalle multinazionali e non dal pubblico. Le lettere del presidente Mascolo non spostano di una virgola il problema, perché non hanno alcun valore giuridico: il soggetto inadempiente non può legittimare il Comune. L’unica strada per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di– Comitato Sannita, in meritodella concessione della gestione dell’società. “Non c’era bisogno del parere del Collegio dei revisori dei conti per comprendere quello che stiamo gridando da tempo: ladella concessione del servizio idrico integrato anon può, perché la Spa è controllata dalle multinazionali e non dal pubblico. Le lettere del presidente Mascolo non spostano di una virgola il problema, perché non hanno alcun valore giuridico: il soggetto inadempiente non può legittimare il. L’unica strada per ...

