Ultime Notizie – “Pizza deve essere per tutti”, Sorbillo replica a Briatore e gli fa proposta (Di mercoledì 22 giugno 2022) “tutti devono aver diritto a una semplice Pizza” dice Gino Sorbillo. Il famosissimo Pizzaiolo napoletano replica così a Flavio Briatore. Ieri, di fronte alla polemica della Pizza a quindici euro innescata dal manager, i Pizzaioli hanno reagito regalando pizze. “Abbiamo fatto un’azione generosa tipica del popolo napoletano, per far capire che questa Pizza è, è stata e sarà un prodotto popolare accessibile a tutti – ha affermato Sorbillo ospite questa mattina di ‘Non Stop News’ su Rtl 102,5 in diretta dal Lungomare Caracciolo – La nostra Pizza è venduta a bambini, ad anziani, a giovani, a disoccupati. tutti devono aver diritto a una semplice Pizza. Poi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “devono aver diritto a una semplice” dice Gino. Il famosissimoiolo napoletanocosì a Flavio. Ieri, di fronte alla polemica dellaa quindici euro innescata dal manager, iioli hanno reagito regalando pizze. “Abbiamo fatto un’azione generosa tipica del popolo napoletano, per far capire che questaè, è stata e sarà un prodotto popolare accessibile a– ha affermatoospite questa mattina di ‘Non Stop News’ su Rtl 102,5 in diretta dal Lungomare Caracciolo – La nostraè venduta a bambini, ad anziani, a giovani, a disoccupati.devono aver diritto a una semplice. Poi ...

