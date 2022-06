Tragedia in provincia di Napoli, Ferdinando muore improvvisamente a 39 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un terribile lutto ha colpito la provincia di Napoli. Ferdinando Scarfato, 39 anni di Gragnano, è deceduto improvvisamente a causa di un ictus che lo avrebbe stroncato sul colpo. L’uomo che di professione faceva l’elettricista la moglie e due bambine piccole. Gragnano, Ferdinando muore a 39 anni La notizia ha fatto immediatamente il giro della città e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un terribile lutto ha colpito ladiScarfato, 39di Gragnano, è decedutoa causa di un ictus che lo avrebbe stroncato sul colpo. L’uomo che di professione faceva l’elettricista la moglie e due bambine piccole. Gragnano,a 39La notizia ha fatto immediatamente il giro della città e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

