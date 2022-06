Tevez, le sue prime parole da tecnico: «Conte il mio modello» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le prime parole di Carlitos Tevez come allenatore del Rosario Central: «Ho avuto tante offerte da molti club, ma Rosario ha quel plus» Carlitos Tevez si presenta alla stampa come allenatore del Rosario Central. Di seguito le sue parole. «La mia prima sfida da allenatore al Rosario Central è la sua gente. Ho avuto tante offerte da molti club, ma Rosario ha quel plus nella sua tifoseria che significa che se facciamo le cose bene possiamo fare tanto rumore e tanta storia. Per questo ho piena fiducia che io e il mio gruppo possiamo fare qualcosa di buono a Rosario Central. Mi fido molto di questi giocatori e non ho ancora chiesto nessun rinforzo». «Un anno fa ero dall’altra parte della linea del campo e nel corso della mia carriera non mi piacevano gli allenatori che arrivavano e chiedevano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ledi Carlitoscome allenatore del Rosario Central: «Ho avuto tante offerte da molti club, ma Rosario ha quel plus» Carlitossi presenta alla stampa come allenatore del Rosario Central. Di seguito le sue. «La mia prima sfida da allenatore al Rosario Central è la sua gente. Ho avuto tante offerte da molti club, ma Rosario ha quel plus nella sua tifoseria che significa che se facciamo le cose bene possiamo fare tanto rumore e tanta storia. Per questo ho piena fiducia che io e il mio gruppo possiamo fare qualcosa di buono a Rosario Central. Mi fido molto di questi giocatori e non ho ancora chiesto nessun rinforzo». «Un anno fa ero dall’altra parte della linea del campo e nel corso della mia carriera non mi piacevano gli allenatori che arrivavano e chiedevano ...

