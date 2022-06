' Tete' | un argento a tre centesimi dal mito - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 22 giugno 2022) di Gianmario Bonzi Un urlo strozzato in gola. E quel tabù che non cade, leggi il doppio trionfo nella stessa edizione di un Mondiale da parte di nuotatore azzurro, in corsia. L'impresa ottenuta due ...

Pubblicità

Coninews : MARTINENGHI ANCORA SUL PODIO! ?? Dopo la vittoria di domenica nei 100 rana, Nicolò #Martinenghi si prende l'ARGENTO… - vivodipesto : RT @Coninews: MARTINENGHI ANCORA SUL PODIO! ?? Dopo la vittoria di domenica nei 100 rana, Nicolò #Martinenghi si prende l'ARGENTO ?? nei 50… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Martinenghi Tete, la quasi doppietta e la consapevolezza di partire sempre per… - marty270481 : RT @Coninews: MARTINENGHI ANCORA SUL PODIO! ?? Dopo la vittoria di domenica nei 100 rana, Nicolò #Martinenghi si prende l'ARGENTO ?? nei 50… - SMichielan : RT @Coninews: MARTINENGHI ANCORA SUL PODIO! ?? Dopo la vittoria di domenica nei 100 rana, Nicolò #Martinenghi si prende l'ARGENTO ?? nei 50… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Per "", che nei 50 aveva già conquistato alla Duna Arena di Budapest il bronzo europeo nella ... il bronzo europeo e l'mondiale nei 50, l'oro europeo e l'mondiale nei 100. Certo, ..."Ma ora li taglierò" Two gust is megl che uan e due gusti ha questa seconda medaglia mondiale, l'nei 50 rana dopo l'oro nei 100, che NicolòMartinenghi assapora mentre decide quale dei ... ’Tete’, un argento a tre centesimi dal mito il suo argento sa di consacrazione. Il 22enne di Varese tocca in 26"48, tre centesimi di troppo rispetto all'americano Nic Fink. Per 'Tete', che nei 50 aveva già conquistato alla Duna Arena il ...Tete con l'argento e dopo il quinto posto in staffetta: il video racconto di Nicolò Martinenghi, neo campione dei 100 rana dopo la seconda medaglia nella specialità non olimpica. Area video - ...