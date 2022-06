Terremoto in Afghanistan, il numero dei morti continua a salire (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una vera e propria catastrofe. Difficile trovare altre definizioni per la scossa di Terremoto che ha colpito il Sud Est dell'Afghanistan nella serata di martedì 21 giugno. Il sisma ha raggiunto un'intensità pari a magnitudo 5,9 e ha causato danni ingenti in quella parte di territorio, esattamente al confine con il Pakistan. Terremoto in Afghanistan: quanti morti e feriti? Le stime Con il passare delle ore cresce in maniera costante il numero dei morti e dei feriti. Secondo le ultime stime, arrivate nella tarda mattinata di mercoledì, parlavano già di oltre 1000 vittime. 1500 sono, invece, i feriti. Tuttavia, è abbastanza chiaro il fatto che si tratti di numeri che rischiano di essere aggiornati. E arrivano naturalmente richieste di sostegno alle agenzie umanitarie, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una vera e propria catastrofe. Difficile trovare altre definizioni per la scossa diche ha colpito il Sud Est dell'nella serata di martedì 21 giugno. Il sisma ha raggiunto un'intensità pari a magnitudo 5,9 e ha causato danni ingenti in quella parte di territorio, esattamente al confine con il Pakistan.in: quantie feriti? Le stime Con il passare delle ore cresce in maniera costante ildeie dei feriti. Secondo le ultime stime, arrivate nella tarda mattinata di mercoledì, parlavano già di oltre 1000 vittime. 1500 sono, invece, i feriti. Tuttavia, è abbastanza chiaro il fatto che si tratti di numeri che rischiano di essere aggiornati. E arrivano naturalmente richieste di sostegno alle agenzie umanitarie, ...

Avvenire_Nei : #Terremoto in #Afghanistan: quasi mille vittime, centinaia di feriti - TizianaFerrario : Terremoto in #Afghanistan. Ci sono morti e feriti.Le tragedie non vengono mai da sole in quel paese con i talebani… - Agenzia_Ansa : E' di almeno 920 morti e 600 feriti, l'ultimo bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito… - monicanardi : RT @robertapinotti: Poche ore fa un #terremoto in #Afghanistan ha causato oltre 900 vittime. Un'altra tragedia che colpisce un Paese provat… - francang1950 : RT @AlbertoLetizia2: Arrivano notizie spaventose dall'Afghanistan. Un terremoto ha causato più di 900 vittime. Paese sfortunato e senza pace -