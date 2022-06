Sovraffollamento Pronto soccorso Pescara, il piano Asl Da luglio in funzione centrale unica del 118 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pescara - Un piano di interventi articolato su molteplici azioni, alcune da attuare in tempi brevi, altre di medio periodo, per affrontare le criticità legate al Sovraffollamento dell'ospedale di Pescara. Ad annunciarlo è la Asl di Pescara, dopo la riunione - la settima sul tema - svoltasi in Regione. All'incontro, nella sede dell'Assessorato alla Sanità, hanno partecipato l'assessore regionale Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, il direttore medico dell'Ospedale Valterio Fortunato, il direttore facente funzioni del Pronto soccorso Antonino Gabriele, il direttore della cardiologia interventistica nonché Direttore facente funzioni del Dipartimento di Urgenza e Emergenza, Leonardo Paloscia, e il direttore delle ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Undi interventi articolato su molteplici azioni, alcune da attuare in tempi brevi, altre di medio periodo, per affrontare le criticità legate aldell'ospedale di. Ad annunciarlo è la Asl di, dopo la riunione - la settima sul tema - svoltasi in Regione. All'incontro, nella sede dell'Assessorato alla Sanità, hanno partecipato l'assessore regionale Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl diVincenzo Ciamponi, il direttore medico dell'Ospedale Valterio Fortunato, il direttore facente funzioni delAntonino Gabriele, il direttore della cardiologia interventistica nonché Direttore facente funzioni del Dipartimento di Urgenza e Emergenza, Leonardo Paloscia, e il direttore delle ...

